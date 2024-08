Jennyfer Parinos chega à França para fazer mais história

"Comecei no tênis de mesa aos 12 anos de idade. Brincando na mesa do prédio onde eu morava. Fui vista por uma vizinha que era atleta paralímpica da modalidade, que me levou para um dia de treinos com os profissionais. Então, me apaixonei pelo esporte e voltei no dia seguinte, no outro também e estou até hoje", relembrou.

Além dos bronzes paralímpicos, Jennyfer possui outras importantes conquistas em sua carreira na classe 9. Ela faturou ouro nas duplas femininas WD14-20 e prata no individual feminino e nas duplas mistas XD14-17 nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago-2023. Também tem prata no individual nos Parapans Lima-2019 e Toronto-2015 e bronze por equipes no Mundial da China 2014.