Giovanna Diamante anuncia despedida das piscinas

A edição do Troféu José Finkel de natação deste ano deve marcar a despedida de uma das grandes nadadoras brasileiras. Ao encerrar sua campanha na competição nacional no último sábado (17), Giovanna Diamante anunciou que deve se aposentar dos torneios absolutos. Atualmente com 27 anos de idade, Giovanna acumulou medalhas em Jogos Pan-Americanos e Sul-Americanos, assim como participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

"Muito provavelmente é a minha última competição absoluta. Eu ainda vou terminar o ano no Minas, ainda tenho muitas coisas para resolver na equipe do Minas. Mas acho que vocês não vão mais viver aqui, então é por isso que tá todo mundo muito emocionado", disse Giovanna em entrevista à Swim Channel TV após prova. Giovanna foi destaque nos Jogos Sul-Americanos de Assunção-2022. Naquela edição, a atleta subiu no pódio dez vezes, conquistando oito medalhas de ouro e duas de prata. Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, levou bronze no revezamento 4x100 feminino e, em Lima-2019, conquistou o ouro no revezamento 4x100 medley misto e o bronze 4x100m medley feminino.