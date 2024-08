Em jogo apertado, Brasil estreia com vitória no Quali Pré-Mundial

O Brasil conquistou sua primeira vitória no Qualificatório Pré-Mundial de basquete feminino nesta segunda-feira (19). No torneio realizado na cidade de Kigali, em Ruanda, a seleção brasileira fez uma partida dura contra as Filipinas na estreia. Com muita emoção na reta final, o triunfo veio com 77 a 74 no placar.

A cestinha do Brasil na partida foi Letícia Josefino, que anotou 15 pontos. Contudo, o destaque ficou com Maria Albiero, que marcou 15 pontos, pegou cinco rebotes e deu cinco assistências para fechar com 18 em eficiência. Emanuely de Oliveira e Cacá Martins também se destacaram pontuando na casa dos dois dígitos. O Brasil ainda tem no grupo a Hungria e Senegal. E cruza nas semifinais, caso fique entre os dois primeiros da chave, com o grupo que tem Ruanda, Argentina, Líbano e Reino Unido. Apenas o campeão do Qualificatório se classifica para o Pré-Mundial de basquete feminino. Contudo, quem não garantir agora um lugar, tem mais uma chance via copas continentais em 2025.