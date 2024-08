Damiris tem sua melhor atuação do ano em vitória de Indiana

O Seattle Storm chegou a liderar a maior parte do primeiro tempo, mas o Indiana Fever tomou as rédeas do placar na reta final do segundo período. A partir do terceiro quarto, só deu Indiana. Kelsey Michell foi a cestinha da partida, com 27 pontos. Caitlin Clark anotou 23 pontos, enquanto Lexie Hull fez 22. Pelo lado do Seattle Storm, Jewell Loyd anotou 26 pontos.

Com o desempenho neste domingo, Damiris Dantas teve sua melhor atuação na WNBA desde que retornou à liga, nesta temporada. Até então, a ala-pivô brasileira havia atuado em sete partidas, tendo como destaque os sete pontos contra o New York Liberty, no começo de julho. Esta também foi a maior minutagem da atleta, que tinha feito 13 minutos contra o Dallas Wings.