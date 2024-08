Brasileiros caem nas primeiras lutas do Mundial sub-17

Estreando nas oitavas de final da categoria até 48kg, Yuri Landim Ribeiro enfrentou Barsbek Ozubekov, do Quirguistão. Ozubekov levou a melhor com 14 a 10 no placar. No duelo seguinte, ele perdeu do húngaro Laszlo Szuromi e tirou as chances de Yuri entrar na repescagem.

Guilherme Landim Salles teve pela frente o ucraniano Vladyslav Solodchuk em sua estreia na categoria até 80kg do estilo greco-romano. O duelo valeu pela qualificatória, uma fase antes das oitavas de final. Solodchuk bateu Guilherme com 8 a 0 no placar. Em seguida, o lutador da Ucrânia perdeu do cazaque Yerkebulan Anapiya e o brasileiro também perdeu a chance de entrar na repescagem.