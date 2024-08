Atletismo chega à França com equipe recorde em Jogos Paralímpicos

Na primeira, a delegação brasileira chegou a conquistar mais medalhas do que os chineses (47 a 45), mas ficou atrás por ter obtido 14 ouros contra 16. Na segunda, os atletas brasileiros também ficaram na vice-liderança no quadro de medalhas e voltaram para casa com 42 pódios (19 ouros, 12 pratas e 11 bronzes).

Ansiedade de estreante

Um dos atletas que colaboraram para tais números foi o velocista Petrúcio Ferreira. Tetracampeão mundial nos 100m da classe T47 (deficiência nos membros superiores), sendo que dois títulos foram conquistados neste ciclo, o atleta chega aos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 em busca do seu tricampeonato na Paralimpíada.

"Esta será a minha terceira vez nos Jogos Paralímpicos e estou mais ansioso do que na primeira. Agora, eu já sou conhecido e sei como é a cobrança, mas cheguei aqui para me divertir e tentar conquistar mais um título para o nosso país", afirmou o velocista. Ele sofreu um acidente com uma máquina de moer capim aos dois anos e perdeu parte do braço esquerdo, abaixo do cotovelo. Assim como foi na Rio-2016 e em Tóquio-2020, Petrúcio vai correr nos 100m e 400m em Paris.

Resiliência

Outra atleta que vai defender sua medalha de ouro na capital francesa é Beth Gomes. Ela se sagrou campeã no lançamento de disco da classe F52 (cadeirantes) nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Agora, na classe F53 (também para cadeirantes, mas com limitações menores), Beth ainda tentará o pódio no arremesso de peso.