Santiago Lambre é top-15 no Grand Prix de Londres

Santiago Lambre e Corina Blue terminaram entre os 15 melhores conjuntos do Grand Prix de Londres de hipismo saltos. Neste domingo (18), o conjunto brasileiro completou o percurso na capital inglesa somando 4 pontos em penalidades e ficou com a 14ª posição. Eduardo de Menezes também esteve no torneio e fechou com a 20ª posição. No Canadá, o Brasil teve dois cavaleiros fechando no top-10.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP Santiago Lambre e outros seis conjuntos fecharam a primeira passagem com 4 pontos de penalidades. Dessa forma, a definição da classificação ficou pelo o tempo de percurso, com o brasileiro concluindo o trajeto 72s92. Eduardo de Menezes e H5 Elvaro fizeram 8 penalidades na passagem e fecharam o top-20. O conjunto vencedor do Grand Prix de Londres foi o britânico Harry Charles e Sherlock. Eles fizeram uma passagem limpa no jump-off e levaram o primeiro lugar com 36s68. O alemão Christian Kukuk e o belga Pieter Devos também zeraram a rodada de desempate e ficaram com a segunda e terceira posições por décimos de segundo.