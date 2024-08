Pelo Estadual, São Paulo vence Paulistano na prorrogação

O São Paulo conquistou mais uma vitória no Campeonato Paulista de basquete masculino. Na manhã deste domingo (18), o Tricolor recebeu o Paulistano no Ginásio do MorumBis pela sexta rodada da fase classificatória. Após um primeiro tempo equilibrado, os donos da casa tiveram que buscar o empate no último quarto e garantiram a vitória na prorrogação por 75 a 67.

O cestinha do São Paulo na partida foi Bennett, que anotou 17 pontos, pegou 4 rebotes e deu duas assistências. Fischer e Tyrone também pontuaram na casa dos dois dígitos e fecharam com 13 e 12 pontos, respectivamente. Do lado do paulistano, Santiago Ferreyra fez 16 pontos e terminou como o maior pontuador da equipe. Na liderança da primeira fase, o São Paulo volta a jogar no Campeonato Paulista de basquete masculino na sexta-feira (23), às 20h, quando recebe o Sesi Franca, no Ginásio do MorumBIS. Dois dias antes, o Paulistano vai entrar em quadra para encarar o clássico contra o Pinheiros no Ginásio Henrique Villaboim, quarta-feira (21), às 20h.