Mundial Sub-17: Brasil derrota a República Dominicana

Na estreia, o Peru chegou a ser competitivo contra o Brasil na primeira metade do jogo. Mas dessa vez, as brasileiras foram ainda mais dominantes do início ao fim do jogo, em mais uma boa atuação coletiva. No primeiro jogo, a levantadora Maria Eduarda Lima distribuiu bem as bolas entre as cinco atacantes. Dessa vez, ela concentrou o jogo mais nas extremidades, mas mantendo a efetividade do ataque brasileiro. E novamente, o saque também foi importante para garantir uma boa atuação do Brasil no Mundial Sub-17.

A oposta Heloisa Benvindo foi a maior pontuadora da partida com 15 pontos. Em seguida vieram as ponteiras Laura Maccarone e Duda Zeni com 12 pontos cada, com a central Lívia Lins tendo sete pontos. Do lado da República Dominicana, a ponteira Moya foi a maior pontuadora do time com 12 pontos.