Matheus Lima é campeão com recorde do Brasileiro sub-23

Matheus Lima é o campeão dos 400m com barreiras do Campeonato Brasileiro sub-23 de atletismo interclubes. Na competição que se encerra neste domingo (18), o jovem semifinalista olímpico confirmou o favoritismo da prova e levou mais um título da categoria para casa estabelecendo um novo recorde da competição. Outros campeões também foram definidos nesta manhã.

Com tranquilidade, Matheus Lima cruzou a linha de chegada marcando 48s89. Dessa forma, estabeleceu um novo recorde dos 400m com barreiras no Brasileiro sub-23, superando a própria marca de 49.58 feita na edição de 2023. Na versão feminina da prova, Camilly Carolini dos Santos levou a medalha de ouro com a marca de 1min00s54. No sábado (17), disputando a bateria de abertura da semifinal, Matheus Lima, que defende as cores do Esporte Clube Pinheiros, venceu a prova com 50s73 no cronômetro. Com isso, se classificou para a final com o melhor tempo.