João Vinícius Batista vai para repescagem do Mundial sub-23

João Vinícius Batista iniciou sua campanha individual no Campeonato Mundial sub-23 de Remo neste domingo (18). A competição acontece na cidade do Setor Catharines, no Canadá. O jovem brasileiro disputou as baterias eliminatórias do single skiff peso leve, mas não conseguiu vaga direta na final e terá que disputar a repescagem.

Competindo na bateria número dois das classificatórias, João Vinícius Batista teve bom começo e brigou pelas primeiras posições nos primeiros mil metros da prova. Contudo, os rivais acabaram se distanciando a partir desta distância e o brasileiro acabou chegando em 5º lugar com 7min35s59. Somente o vencedor de cada bateria garante vaga direta na final do single skiff peso leve masculino. Na prova em que esteve João Vinícius, o espanhol Caetano Xose Horta Pombo confirmou o favoritismo e fechou na liderança com 6min48s30.