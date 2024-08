Elenco mesclado busca primeiro pódio do vôlei sentado masculino

Experiência de gerações

Os centrais Levi e Luís Fabiano fizeram carreira no vôlei para atletas sem deficiência - Levi, aliás, chegou a disputar a Superliga -, antes de aderirem ao vôlei sentado. Levi tem artrodese no tornozelo direito e chega para sua terceira participação paralímpica. "O vôlei sentado é mais dinâmico e mais rápido que a versão para atletas sem deficiência", explicou ele, presente em Londres-2012 e na Rio-2016. "Agora, a modalidade está sendo mais divulgada, estão surgindo mais atletas novos", completou.

Luís Fabiano, de 48 anos, que tem sequela de poliomielite nas pernas, começou no juvenil do Palmeiras e representou as agremiações de Montes Claros (MG) e Chapecó (SC), dentre outras. "A bola no vôlei sentado é muito rápida, o que nós tentamos sempre passar é a ideia da tranquilidade. A calma é essencial para concluir muito bem as jogadas. Quando começamos no vôlei também tínhamos nossa afobação, mas com o tempo fomos nos adaptando", explicou.

Revelações das Paralimpíadas Escolares

Ao mesmo tempo em que conta com os experientes, a seleção masculina de vôlei sentado também apresenta os novatos, revelados pelas Paralimpíadas Escolares. É o caso de Raysson Ferreira, líbero que integrou a equipe de Goiás na edição de 2019 do evento, que aconteceu nas quadras do Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP).

Um ano antes, o time de São Paulo contava com um atleta que agora também vive a expectativa de disputar os Jogos Paralímpicos pela primeira vez. O ponteiro Thiago Costa, de 24 anos, capixaba de Vila Velha, mas radicado em São Paulo desde os dez, é uma das peças importantes do técnico Guedes. "Eu treinei muito para estar aqui. Passei pelas Seleções de base, queria muito chegar até a principal. É um sonho representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos", admitiu Thiago, eleito o melhor do país no vôlei sentado no ano passado.