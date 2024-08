Do campo à mesa: Cátia Oliveira quer o ouro em Paris

Cátia Oliveira tem alguns dos melhores resultados da história do tênis de mesa paralímpico no Brasil. Ela foi vice-campeã mundial em simples em 2018 e levou a medalha de bronze, também na disputa individual, nos Jogos Paralímpicos de Paris. Agora, ela tem como meta chegar no topo do pódio nas três categorias que irá competir em Paris-2024.

Aos 33 anos de idade, a paulista Cátia - integrante da classe 2 (cadeirante) - participará dos Jogos Paralímpicos pela terceira vez. "Mesmo indo para minha terceira edição de Jogos Paralímpicos, ainda existe aquele 'frio na barriga'. A diferença é que, agora, sei lidar melhor com ele. A expectativa sempre vai existir. Tenho consciência de que, pela minha experiência, serei um exemplo para as meninas mais jovens que irão competir e espero ajudá-las", diz Cátia. Do futebol ao tênis de mesa Cátia Oliveira era atleta de futebol. Aos 16 anos, ela integrava a equipe de Botucatu e, em outubro de 2007, foi convocada para a seleção brasileira sub-17. Mas no mesmo dia, um acidente de carro transformou a sua vida.