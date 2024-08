Com derrota para o Japão, Brasil se complica no Mundial sub-18

O Brasil sofreu sua segunda derrota seguida no Campeonato Mundial sub-18 de handebol feminino neste domingo (18). No torneio realizado na China, as brasileiras enfrentaram o Japão na estreia da segunda fase. Após um primeiro tempo equilibrado, as japonesas dispararam na volta do intervalo e fecharam com 30 a 19 no placar.

Vindo embaladas de uma vitória contra a Holanda na última rodada da primeira fase, as japonesas terminaram o primeiro com a vantagem no placar. Apesar disso, as brasileiras conseguiram se manter perto da igualdade contra as atuais campeãs asiáticas: 14 a 12. Contudo, a eficiência defensiva do Japão aumentou no segundo tempo e a equipe disparou no placar para consolidar a vitória. Yume Matsumoto marcou 9 vezes e foi a artilheira do jogo. Como resultado da derrota, a busca por uma vaga nas quartas de final do Mundial sub-18 ficou mais difícil para o Brasil. Por enquanto, a equipe brasileira segue na última posição do grupo II do Main Round. Para avançar, será preciso vencer a Holanda na próxima rodada por uma boa margem de gols e contar com a derrota da França diante do Japão.