Mayra Aguiar não participa de primeiro treino na França

Sainte-Geneviève-des-Bois - Mayra Aguiar não participou do primeiro treino dos pesos médios e pesados da seleção brasileira de judô na aclimatação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, que aconteceu nesta terça-feira (23), em Sainte-Geneviève-des-Bois, localizado a 24km da capital francesa. De acordo com a Confederação Brasileira de Judô (CBJ), ela está bem e ficou no hotel da equipe fazendo um trabalho físico após uma longa viagem realizada na véspera. A judoca deve participar do treino desta tarde.

Atleta da categoria até 78kg, Mayra Aguiar fez parte da segunda leva da delegação brasileira de judô que viajou à França. O grupo, que contou também com Ketleyn Quadros (63kg), Guilherme Schimidt (81kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg), Beatriz Souza (+78kg) e Rafael Silva (+100kg), desembarcou em Paris na tarde de segunda-feira (22), mas só chegou em Sainte-Geneviève-des-Bois, local onde a seleção faz sua aclimatação antes dos Jogos, pela noite.

Por conta dos desgaste da viagem, a peso meio-pesado não se sentiu à vontade para participar do primeiro treino da equipe, na manhã desta terça-feira, e ficou no hotel realizando trabalho de recuperação física, que envolveu massoterapia. A expectativa é de que ela participe das atividades no SGS Judo Club já na tarde desta terça-feira.