Com Yago e Raulzinho, Brasil define a lista final de Paris

Último desafio

Antes do início das Olimpíadas, o Brasil encara o Canadá em amistoso com portões fechados em Lille, às 19 desta quarta-feira (24). Mais cedo, a partir das 13h, o grupo faz a familiarização com o Estádio Pierre Marouy, local das partidas na cidade francesa.

Vale lembrar que a estreia será neste sábado (27), às 17h15 (12h15 de Brasília) diante da França, dona da casa. Em seguida, o Brasil ainda pega a Alemanha, na próxima terça-feira (30), às 21h (16h de Brasília). Por fim, a seleção fecha a fase de grupos diante do Japão, na sexta-feira (2), às 11h (6h de Brasília).

Pelo formato de disputa olímpico, os países foram divididos em três grupos com quatro seleções. Assim dois melhores de cada chave, mais os dois melhores terceiros, vão para as quartas de final.