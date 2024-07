Chances do Brasil no vôlei de praia masculino dos Jogos Olímpicos

A ascenção de André e George traz esperança para o Brasil no vôlei de praia masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Os dois foram bronze no Mundial de vôlei de praia de 2022, mas foram muito mal em 2023, quando foram eliminados na primeira fase. Com bons resultados recentes, entretanto, eles subiram para o terceiro lugar do ranking. Eles foram ao pódio em cinco das dez etapas do circuito mundial que disputaram esse ano.

+SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP Das duplas brasileiras, quem mais corre por fora nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 é Evandro/Arthur. Depois de não participar do Mundial de 2022, foram eliminados nas oitavas de final em 2023. Atualmente estão em oitavo lugar no ranking e só foram ao pódio em duas das oito etapas do circuito mundial que jogaram em 2024. Mas quando ganharam medalha, foram campeões: no Challenger de Recife e no Elite-16 de Brasília. Favoritos do vôlei de praia masculino em Paris-2024 Os atuais campeões olímpicos, Mol e Sorum, da Noruega, chegam como candidatos ao pódio do vôlei de praia masculino em Paris-2024. Os dois, entretanto, não são os principais favoritos neste momento. Os suecos Ahman e Hellvig, vice-campeões mundiais em 2023, assumiram a liderança do ranking e estão colecionando ótimos resultados. Das cinco etapas do nível Elite-16 que disputaram este ano, chegaram à final em todos. Ficaram com a prata em Doha e venceram as quatro últimas: Tepic, Espinho, Ostrava e Gstaad.