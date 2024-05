Marta se emociona com Copa feminina no Brasil em 2027 e repensa aposentadoria

A "última dança" de Marta com a seleção brasileira feminina pode não ser realmente a última. No início do ano, a jogadora anunciou que as Olimpíadas de Paris-2024 marcariam sua despedida da Amarelinha. A declaração foi dada antes do país se tornar sede oficial da Copa do Mundo Feminina de 2027. Ao falar sobre o assunto, a Rainha se emocionou e confessou estar repensando os planos de aposentadoria.

"Muita coisa pode acontecer e eu prefiro viver um dia de cada vez. Eu dei minha declaração com relação à seleção no começo desse ano, mas tem uma Copa do Mundo vindo aí, e se eu não tiver em campo eu vou estar aqui no Brasil, jogando com elas de qualquer maneira porque eu sempre sonhei em jogar uma Copa do Mundo aqui no Brasil", afirmou Marta durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (31).

Em 2027, Marta terá 41 anos. A jogadora confessou que vai lutar para estar junto com a seleção feminina na Copa do Mundo, independentemente de estar jogando ou não. Além disso, destacou a importância do Brasil sediar o evento.