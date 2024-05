Diogo Soares sonha com top-5 no individual geral em Paris-2024

Diogo Soares é o único atleta da ginástica artística masculina que já tem vaga assegurada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ele conseguiu sua classificação ao ser décimo colocado no individual geral do Mundial da Antuérpia, no ano passado, e agora quer ir além. Em entrevista ao Olimpíada Todo Dia, o ginasta revelou que traça como meta terminar no top-5 do individual geral do megaevento da capital francesa.

"Eu quero ficar entre os dez nos Jogos Olímpicos no geral. Mas o que faz com que eu busque o impossível é ficar entre os cinco. Minha meta pessoal é essa. A gente trabalha final primeiro, mas a meta do sonho seria entre os cinco", revelou Diogo Soares, que disputará sua segunda Olimpíada aos 22 anos, depois de ter integrado a equipe brasileira em Tóquio-2020.

Evolução

Desde as categorias de base, Diogo Soares se destaca pela execução limpa dos elementos, sempre conquistando boas notas no quesito. Mas nos últimos anos, o ginasta tem trabalhado em aumentar a sua dificuldade, tanto para Paris-2024, como para o próximo ciclo olímpico. "Claro que a gente pensa muito nos Jogos Olímpicos de Paris, mas a gente ainda pensa também, principalmente quando se trata de evolução de aparelho, em Los Angeles. Os aparelhos que eu estou mais satisfeito para Paris são as paralelas e a barra. Solo, a gente precisa limpar e, se fizer isso, acredito que eu consiga fazer uma série bem cravadinha e ficarei satisfeito", explicou o atleta.