Cuiabá vence o Internacional e entra no G-8 do Brasileiro Sub-20

Na partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Cuiabá recebeu o Internacional no CT Manoel Dresch e derrotou o adversário por 2 a 1. O resultado colocou o clube mato-grossense na zona de classificação ao mata-mata do torneio, subindo para o sétimo lugar geral. Em Minas Gerais, Botafogo e Cruzeiro terminaram empatados, enquanto o Fortaleza bateu o Fluminense dentro de casa.

O Dourado abriu o placar aos 24 minutos, quando o lateral-direito Hernandes invadiu a área e tocou para o centroavante Guilherme marcar. Logo depois, o ponta Pedro Henrique, do Internacional, cruzou, a bola pingou na entrada da pequena da área e encobriu o goleiro Felipe, deixando tudo igual no confronto. Já na etapa final, os donos da casa sacramentaram sua vitória com o zagueiro Luiz Henrique, que anotou de cabeça após uma batida de escanteio. O Cuiabá alcançou a marca de 15 pontos e se colocou no sétimo lugar da classificação geral. https://twitter.com/goleada_base/status/1796282365456826581