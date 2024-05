Bob Burnquist lamenta briga política pelo comando do skate

A edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 foi marcada, entre outras coisas, pela estreia do skate no principal evento esportivo do planeta. O ex-skatista Bob Burnquist viveu intensamente este processo, já que era presidente da Confederação Brasileira de Skateboarding no momento que a entidade foi escolhida pelo Comitê Olímpico Brasileiro para representar a modalidade. No entanto, a situação se reverteu e a briga pelo comando do esporte foi para a justiça. Para o Programa Sem Limites, Bob relembrou seu tempo na presidência da CBSk e lamentou a disputa política atual.

https://www.youtube.com/watch?v=UXT1JSr5Pbc