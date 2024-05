Zé Roberto repete lista de jogadoras para jogo contra a Holanda

Pela primeira vez nesta edição da Liga das Nações de vôlei feminino, o técnico Zé Roberto Guimarães repetiu a lista de relacionadas em dois jogos seguidos. O treinador inscreveu as mesmas 14 jogadoras que estiveram presentes na vitória diante do Japão no tie-break para o duelo contra a Holanda, que ocorrerá nesta quinta-feira (30), às 08h30 (horário de Brasília), em Macau, na China.

Assim, estão presentes na equipe: as levantadoras Macris e Roberta; a oposta Kisy; as ponteiras Ana Cristina, Gabi, Júlia Bergmann e Pri Daroit; a ponteira/oposta Rosamaria; as centrais Carol, Diana, Luzia e Thaisa; e as líberos Natinha e Nyeme. Ficaram de fora da lista as opostas Lorenne e Tainara e a a ponteira Helena.

Diante do Japão, Zé Roberto colocou Gabi, Diana, Roberta, Ana Cristina, Carol, Rosamaria e Nyeme (L) como titulares, mas modificou algumas peças ao longo do jogo. A principal mudança foi a entrada de Thaisa, que fez sua estreia na VNL após ficar de fora dos jogos da primeira semana e mudou a tônica da partida. A central foi essencial para a virada brasileira e a vitória no quinto set.