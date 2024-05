Yaras lutam pela permanência no Circuito Mundial de Sevens

A seleção brasileira feminina de rúgbi sevens tem verdadeiras decisões pelo Circuito Mundial a partir desta sexta-feira (31), em Madri, na Espanha. Após conquistarem o 10º lugar na classificação geral da temporada 2023/2024, melhor resultado do país na história da competição, as Yaras brigam agora pela permanência na elite do rúgbi mundial e, para isso, têm que superar a repescagem.

O evento na capital espanhola funciona da seguinte forma: enquanto as oito melhores seleções do Circuito Mundial disputam o título da competição, um torneio paralelo reúne as equipes que terminaram entre o 9º e o 12º lugares na temporada, além das quatro seleções mais bem classificadas na segunda divisão. Destas, apenas quatro equipes garantirão vaga na primeira divisão da próxima temporada.

O Brasil está no Grupo B da repescagem e vai encarar África do Sul, Argentina e Bélgica. Todas as equipes avançam às quartas de final, mas uma boa classificação tende a garantir um chaveamento favorável: o primeiro colocado, por exemplo, enfrenta o quarto do Grupo A, que conta com China, Espanha, Japão e Polônia. E é neste mata-mata que as Yaras definem seu futuro no Circuito Mundial. Em caso de vitória, a equipe permanece na elite por mais uma temporada. Se perder, disputa a segunda divisão em 2024/2025.