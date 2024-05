Gabriela Cé para na primeira rodada do ITF de Bréscia

Após furar o qualificatório, Gabriela Cé disputou, nesta quarta-feira (29), a primeira rodada da chave principal do ITF de Brescia, na Itália. Por lá, a brasileira enfrentou a estadunidense Louisa Chirico, mas não conseguiu se classificar à próxima fase. A partida durou 1h14 e teve o placar de 2 a 0 a favor de Chirico, com parciais de 6/3 e 6/2.

Atual número 438 do mundo e cabeça de chave 6 da fase prévia, Gabriela Cé havia se classificado à chave principal do ITF de Bréscia após vencer a italiana Gloria Ceschi e a alemã Anne Schaefer no qualificatório. Além disso, esta foi a segunda vez consecutiva que a brasileira furou o qualificatório de um ITF W75. Na semana passada, Gabriela também chegou na primeira rodada em Grado, na Itália.

A tenista do Brasil começou bem o duelo desta quarta-feira, quebrando o primeiro serviço de Louisa Chirico. No entanto, a estadunidense respondeu com duas quebras seguidas, e abriu 4/1 no placar. A gaúcha de 31 anos dificultou ao máximo cada ponto da primeira parcial, e levou todas as disputas seguintes a pelo menos 40-40. Porém, a norte-americana foi mais consistente nos momentos decisivos e fechou o set em 6/3.