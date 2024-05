Carol Meligeni cai na segunda rodada do ITF W50 de Otocec

Carol Meligeni voltou à quadra, nesta quarta-feira (29), para a disputa dos 16-avos de final do ITF W50 de Otocec, na Eslovênia. No entanto, a brasileira perdeu para a tenista polonesa Maja Chwali?ska por 2 sets a 0, com parciais de 0/6 e 3/6. Previsto para acontecer ontem (28), o duelo precisou ser adiado para esta quarta-feira por conta da chuva.

A campanha de Carol Meligeni no torneio começou na segunda-feira (27), com uma ótima vitória na primeira rodada contra a australiana Melisa Ercan por 6/0 e 6/4. Atual número 372 do ranking WTA, a brasileira enfrentou a polonesa número 244 do mundo, e 11ª principal favorita do torneio.

Na partida, Carol não conseguiu encaixar o seu primeiro saque, e teve muitas dificuldades para confirmar seus serviços. No primeiro set Maja Chwali?ska conseguiu quebrar os três saques da brasileira, além de confirmar todos os serviços dela. Assim, a polonesa abriu vantagem nas parciais com um pneu.