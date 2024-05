Brasil conquista duas vagas olímpicas no ciclismo mountain bike

Entre as mulheres, o Brasil terminou na décima colocação, com 5.137 pontos, quase 400 pontos atrás da Grã-Bretanha, que também terminou em oitavo. Raiza Goulão, atleta olímpica na Rio-2016, foi a melhor brasileira no ciclo e se encaminha para disputar sua segunda Olimpíada. Ela ficou um pouco a frente de Karen Olimpio na disputa interna, apesar de Karen estar a frente no atual ranking mundial.

Quem serão os convocados?

O prazo limite para a CBC confirmar a convocação dos atletas para UCI é em 17 de junho. Além do mountain bike, o Brasil terá dois representantes no ciclismo estrada em Paris-2024 - um em cada naipe -, e por enquanto tem uma assegurada na disputa feminina do BMX racing. O país ainda tem chances de garantir vagas no BMX racing e no BMX freestyle park.

As provas do ciclismo mountain bike nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ocorrerão nos dias 28 e 29 de julho, em Élancourt, Yvelines, a 44km da capital francesa. Projetado para não preservar o meio ambiente, o circuito tem 4,3km. Quando os Jogos Olímpicos acabarem, o lugar será entregue para a cidade com novas áreas de lazer.