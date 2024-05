Brasil chega a 40 vagas paralímpicas no atletismo após Mundial

"Estava sempre batendo na trave. Precisava muito dessa medalha. Eu fiz uma marca boa. Há tempos, buscava superar os 24 metros novamente, porque, infelizmente, passei por um período que não foi tão fácil. Todo atleta passa por isso, por uma estagnação, mas agora espero só evoluir. A medalha de ouro me dá uma tranquilidade. Era um dos critérios para ir aos Jogos de Paris e espero melhorar meu desempenho lá ", afirmou Raissa Machado após seu primeiro título mundial.

40 vagas em Paris

O desempenho do Brasil no Mundial de atletismo paralímpico em Kobe também fez o país obter mais três vagas para Paris-2024. Isto porque um dos critérios de classificação estipulados pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC) é que todo o atleta, que não fosse medalhista de ouro e que não tivesse o índice A anteriormente, conseguiria uma vaga para o seu país (e não nominalmente) com as medalhas de ouro ou prata em Kobe.

Desta forma, três atletas do Brasil, que se enquadravam neste perfil, abriram mais três vagas para o país em Paris-2024. Foram eles: a acreana Débora Lima, com o segundo lugar no salto em distância T20, a capixaba Lorraine Aguiar, com a prata nos 100m e 400m T12 (deficiência visual), e o gaúcho Wallison Fortes, ouro nos 200m T64 (amputados de membros inferiores com prótese). Cada competidor só poderia abrir uma vaga, mesmo que subisse ao pódio mais vezes.

Com isso, a seleção brasileira de atletismo passou a ter 40 vagas disponíveis para os Jogos Paralímpicos de Paris-2024, mas esse número pode aumentar com o fechamento dos rankings mundiais de cada classe antes da convocação final do CPB. Na última edição da Paralimpíada, em Tóquio-2020, o Brasil teve 64 representantes no atletismo e faturou 28 medalhas na ocasião, sendo oito ourosm, nove pratas e 11 bronzes.