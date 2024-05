Após uma temporada inteira de adaptação a um novo estilo de saltar, Almir Júnior entra no ano olímpico confiante de que chegará aos Jogos Olímpicos de Paris-2024 em condições de brigar por medalha. Os resultados já começaram a aparecer. No último fim de semana, o brasileiro conquistou a medalha de ouro do salto triplo no Campeonato Ibero-Americano com 17,31 m. Foi a melhor marca obtida pelo atleta desde 2019 e a sétima melhor do mundo em 2024.

"Era a intenção chegar no ano olímpico o melhor preparado possível, fazendo marcas que eu sei que vão me colocar na briga por uma medalha. E estamos aí começando já com o pé direito, sabendo que ainda tem mais para sair e a gente vai trabalhar muito mais para isso. Isso motiva muito, tira um pesinho das costas, mostra que estamos no caminho certo e que tem coisa ainda para sair aí", afirma o atleta. ESCOLHA ARRISCADA A mudança, entretanto, não foi fácil. Almir Júnior simplesmente trocou a ordem das pernas na hora de executar o salto. "Eu simplesmente mudei de perna. Eu saltava direita, direita e esquerda, agora salto de esquerda, esquerda, direita. Para quem não entende, é como se eu escrevesse com a mão direita e começasse a escrever com a mão esquerda. A temporada passada foi inteira de adaptação", conta o saltador, que atualmente treina em Portugal.