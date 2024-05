Nicolas Sessler fica em 70º na segunda etapa do Tour of Hellas

Classificação geral

O Tour of Hellas de ciclismo de estrada conta com cinco etapas ao todo. No entanto, o primeiro dia de competição contou com duas provas. A primeira foi o desafio de 6km do contrarrelógio, e a seguinte foi o trajeto de 92,46km entre as cidades de Thessaloniki e Paralia Katarinis. Nelas, Nicolas Sessler alcançou as posições de número 101 e 30, respectivamente. Por fim, somando o tempo de hoje, o brasileiro ocupa a 97ª colocação da classificação geral, com o tempo total de 5h59min02s, 1min24s atrás do líder Felix Ritzinger.