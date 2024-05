Julhia e Marcela param no quali de Wuhan de vôlei de praia

As brasileiras Julhia Perandre e Marcela Mattoso voltaram às areias da China na madrugada desta quinta-feira (16). Desta vez, elas disputaram a fase qualificatória da etapa do mundial Futures de vôlei de praia, em Wuhan, mas não conseguiram avançar à fase principal do torneio. Assim, a dupla Pedro Augusto e Henrique Camboim, serão os únicos representantes do país na competição.

A disputa do qualificatório de Wuhan foi realizada em duas rodadas eliminatórias, que aconteceram entre a noite de ontem (15) e a madrugada de hoje. Na primeira, Julhia e Marcela pegaram bye, e avançaram diretamente à segunda rodada. Por lá, reeditaram o confronto classificatório da etapa de Pingtan contra a dupla polonesa Josephine e Bernadetta Shella.

No confronto anterior, Julhia e Marcela haviam vencido as polonesas de forma confortável por 2 a 0 (21-17 e 21-15). No entanto, foi a vez de Josephine e Bernadetta Shella darem o troco nas brasileiras em Wuhan, e vencerem por 2 a 1 (21-18, 20-22 e 15-13). O resultado, então, encerra precocemente a trajetória da Julhia Perandre e Marcela Mattoso no torneio. Vale lembrar que a dupla brasileira havia conquistado a medalha de bronze na etapa anterior, em Pingtan.