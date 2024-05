Bruno Lobo está em 4º lugar no Mundial de Fórmula Kite

Bruno Lobo está na quarta posição do Campeonato Mundial de Fórmula Kite. Na competição realizada em Hyères, na França, 12 regatas da fase qualificatória já foram disputadas. Nas quatro corridas desta quinta-feira (16), o brasileiro só não terminou no top-3 em uma. Lucas Fonseca manteve sua colocação, enquanto Maria do Socorro Reis perdeu uma.

Nas quatro regatas desta quinta-feira, Lobo conseguiu fechar em segundo lugar nas duas primeiras. Em seguida, conquistou um terceiro e fechou o dia com uma quarta posição. Com isso, os pontos somados fizeram o brasileiro perder o terceiro lugar e cair para a quarta colocação com 15 pontos perdidos. O italiano Riccardo Pianosi tomou a terceira posição de Bruno Lobo após vencer duas regatas nesta quinta-feira. Ele agora soma 14 pontos perdidos. A primeira posição permanece com Maximilian Maeder, de Singapura, com 9 e a segunda posição com o francês Axel Mazella, que tem 10.