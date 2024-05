Brasileiros avançam na Série Qualificatória Olímpica de skate

O Brasil contou com cinco skatistas para a disputa da fase classificatória. Delas, três ficaram entre as 16 maiores notas e avançaram às semis. Dora Varella foi a brasileira melhor colocada, 6º lugar, com a nota de 74.15, conquistada na sua primeira tentativa. Na sétima colocação veio Isadora Pacheco, que fez 72.03 em sua segunda volta. Já a Raicca Ventura, atual número 7 do ranking mundial, ficou na nona posição, com 69.05.

Das demais brasileiras a competirem na categoria, Yndiara Asp foi quem chegou mais perto de se classificar à próxima fase. Ela anotou 52,50 e ficou na 19ª colocação (a nota de corte foi da norte-americana Jordyn Barratt, com 54.03). Mais atrás veio Fernanda Tonissi (29º) com 42.16. Por fim, Victoria Bassi seria a sexta representante do Brasil, mas foi cortada por lesão.

Street Masculino

No Street masculino a disputa da Série Qualificatória Olímpica acontece nos mesmos moldes do skate Park feminino, com a diferença apenas no número de voltas de cada atleta: duas. O Brasil contou com a participação de seis atletas na etapa de classificação. Dentre eles, dois conseguiram avançar às semifinais: Felipe Gustavo (9º, com 83.42) e Giovanni Vianna (16º, com 81.95).

Além dos dois brasileiros classificados, Filipe Mota foi quem chegou mais perto de seguir adiante, na 21ª colocação com 79.19 pontos. Em seguida veio Gabryel Aguilar na 25ª posição com 78.59. Já Kelvin Hoefler, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, não começou bem em Xangai, e ficou apenas no 31º lugar com 68.44. Por fim, Lucas Rabelo ficou na 37ª posição com 52.47.