Desfalque do Brasil na partida de estreia da VNL diante do Canadá, a central Thaisa completa 37 anos nesta quarta-feira. Como em outras inúmeras vezes ela comemorará a data junto às companheiras de seleção brasileira de vôlei, que disputa a Liga das Nações 2024. Se tiver bolo de aniversário, que seja sem açúcar, pois ela já não consome há mais de dois anos. Se for para escolher um presente, que ele venha com um pouco de atraso, não importa, mas que seja a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris.

"Sinceramente me assusta quando penso, porque não me sinto com 37 anos. Me sinto bem, forte fisicamente, leve e em paz mentalmente", afirma Thaisa.