Laura Pigossi estreia com vitória tranquila no W75 de Zagreb

A medalhista olímpica Laura Pigossi estreou com uma vitória tranquila no W75 de Zabreb, na Croácia. A brasileira bateu a grega Sapfo Sakellaridi, 254ª do ranking, de apenas 21 anos, com um duplo 6/2. Na segunda rodada, ela vai enfrentar a vencedora do confronto entre a convidada local Iva Primorac (501ª) , e a italiana Dalila Spiteri (336ª).

"As condições aqui não estavam muito boas hoje. Choveu muito ontem a noite toda e hoje de manhã também. A quadra estava quase uma lama, atrasaram o início do jogo, mas estava ruim para as duas. Acho que eu soube aproveitar as oportunidades que criei em momentos importantes, e mantive meu nivel de tênis alto o tempo todo. Isso fez a diferença" comentou Laura Pigossi Atual 125ª colocada no ranking da WTA, Laura Pigossi é a cabeça-de-chave número 1 do torneio. Nesta temporada, ela foi campeã do W50 de Pretória, na África do Sul, disputado em março. O W75 de Zagreb faz parte da preparação final da brasileira para o qualifying de Roland Garros, que começa na próxima segunda-feira.