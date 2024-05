Rafael Matos estreia com vitória, Wild cai na 2ª rodada de Roma

Na manhã deste sábado (11), o tênis nacional teve uma alegria e uma lamentação no Masters 1000 de Roma. Primeiramente, Rafael Matos estreou na chave de duplas ao lado de Andres Molteni, da Argentina e venceu sua partida. Por outro lado, Thiago Wild perdeu na segunda rodada de simples justamente para um argentino, Tomas Etcheverry.

Na boa notícia, Rafael e Andres enfrentaram o francês Adrian Mannarino e o espanhol Pedro Martinez e venceram por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0). Assim, a partida que durou uma hora teve direito a pneu no segundo set. Desse modo, o brasileiro, que ocupa a 43ª colocação no ranking de duplas, já entra novamente no top-40, seu parceiro é o 15º. A estreia teve um confronto contra tenistas ranqueados acima dos 250 primeiros nas duplas.

Rafael e Andres tiveram, sobretudo, um bom aproveitamento de seu primeiro serviço, 74% contra 65% da dupla oponente. Além disso, tiveram seu saque quebrado em apenas uma oportunidade durante a partida toda, no terceiro game do primeiro set. Mas, quebraram o saque dos adversários em cinco ocasiões, no game anterior e no 4/3 ainda da primeira parcial. E em outras três na parcial decisiva.