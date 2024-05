Alison dos Santos vence e quebra recorde na Diamond League

Uma das principais esperanças de medalha para o Brasil em Paris 2024, Alison dos Santos conquistou, nesta sexta-feira (10), mais um importante resultado antes da Olimpíada. O brasileiro disputou a final dos 400m com barreiras na Etapa de Doha da Diamond League de atletismo. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 46s86 e ficou com o 1º lugar. Esta foi a quarta melhor marca de sua carreira e, de quebra, ainda bateu o recorde da liga - que também era dele.

Ele está de volta!

Campeão mundial da categoria, e medalhista de bronze em Tóquio 2020, Alison dos Santos foi para a disputa no Qatar visando a preparação aos Jogos Olímpicos de Paris. Recentemente, Piu completou um ano de uma cirurgia no joelho e, para quem desconfiava, mostrou em Doha que está 100% fisicamente.

Na final, o brasileiro fez uma arrancada impressionante nos últimos 100 metros e chegou a quase 2 segundos à frente do segundo colocado. O norte-americano Allen CJ, com 48s39 e o francês Wilfried Happio com 49s10. Além disso, o tempo de Alison dos Santos também marcou a sua volta à casa dos 46 segundos, que desde 2022 ele não voltava a fazer. Por fim, esta foi a melhor marca da temporada entre todos os atletas, e o 14º melhor tempo na história dos 400 metros com barreira.