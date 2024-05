Brasileiros vencem na estreia do Para Open da Eslovênia

Nas outras categorias, nenhum brasileiro conseguiu vencer as duas partidas e garantir a vaga aos playoffs. No entanto, o Brasil contou com cinco atletas com um triunfo e uma derrota, sendo eles: Luiz Filipe Manara (classe 8); Claudio Massad e Gabriel Antunes (classe 10); Sophia Kelmer e Lethicia Lacerda (classe 8 feminino). Todos eles ainda têm um jogo por fazer na competição, e poderão avançar à fase seguinte com um triunfo.

Por fim, outros três brasileiros ainda não sentiram o gostinho da vitória no Aberto da Eslovênia de tênis de mesa paralímpico. Lucas Carvalho, da classe 9, perdeu seus dois confrontos e se complicou no grupo 4. Por outro lado, Aline Meneses (classe 7 feminino) e Danielle Rauen (classe 9 feminino) só jogaram uma vez, e podem se recuperar no torneio.