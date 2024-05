Assista à entrevista de Vinícius Rodrigues no Sem Limites #3

Durante a entrevista no Sem Limites, Vinícius Rodrigues relembrou como se tornou um atleta paralímpico. Após um acidente de moto, que fez com que ele amputasse a perna esquerda, ele teve o incentivo de dois padrinhos para entrar no esporte adaptado: a brasileira Terezinha Guilhermina e o alemão Heirich Popow, dos atletas que começaram a lhe ajudar desde quando ainda estava no hospital. "Sem eles, eu não estaria aqui", diz.