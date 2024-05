Matheus e Izak terminam vice-campeões no Challenge do México

Matheus Voigt e Izak Batalha disputaram a decisão da chave de duplas masculinas do Challenge Internacional do México neste domingo (5). O torneio foi disputado na cidade de Guadalajara e os brasileiros ficaram com o vice-campeonato, perdendo a final, de virada, para o time japonês formado por Siya Inoue e Haruki Kawabe. Os atletas do Brasil abriram 1 a 0, mas cederam a virada aos asiáticos: 2 a 1 (20/22, 21/12 e 21/15).

O primeiro set foi bastante equilibrado, com as equipes trocando pontos e sem ninguém se distanciar muito no placar. Os brasileiros chegaram a abrir 20 a 18, mas deixaram os japoneses empatarem com bola na rede de Izak Batalha: 20 a 20. Na sequência, o próprio Izak Batalha recolocou o Brasil na dianteira com uma cravada de direita, sem chances aos rivais: 21 a 20. E coube a Matheus Voigt finalizar o set em 22 a 20 com ataque do fundo de quadra. Na volta ao jogo, os brasileiros não conseguiram repetir o desempenho do set anterior e foram dominados por Siya Inoue e Haruki Kawabe. Os japoneses fecharam por 21/12. Na parcial de desempate, Matheus Voigt e Izak Batalha retomaram o bom nível, mas os adversários estavam confiantes e finalizaram a partida em 21 a 15 quando 15-21 Izak Batalha não conseguiu controlar ataque agressivo dos oponentes.