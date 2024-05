Tota Magalhães fica no top-60 da quinta etapa da Vuelta Feminina

As corridas da Vuelta Feminina de ciclismo de estrada continuam na Espanha. A manhã desta quinta-feira (2), então, reservou a disputa da quinta etapa da competição. A brasileira Tota Magalhães é a única representante do país, e completou o percurso de 113,9km em 3h17min22s, terminando na 59ª colocação. Dessa forma, o resultado fez com que ela subisse na classificação geral para o 80º lugar.

A prova de hoje passou entre os municípios de Huesca e Jaca, e teve como grande vencedora a holandesa Karlijn Swinkels, da equipe UAE Team ADQ. Ela completou o percurso em 3h9min52s. Vinte e oito segundos atrás veio outra holandesa, Yara Kastelijn, enquanto a italiana Elisa Longo Borghini completou o pódio em terceiro lugar. Na 59ª posição, Ana Vitória Magalhães cruzou a linha de chegada cerca de sete minutos e meio atrás da líder, e foi a segunda melhor atleta de sua equipe, a Bepink Bongioanni.

Situação na competição

Nas etapas anteriores, Tota Magalhães oscilou entre boas provas e resultados que deixaram a desejar. Na primeira etapa, disputada em equipes, seu time ficou na última posição, 1min57s atrás do primeiro lugar. Nas duas fases seguintes, a brasileira teve um rendimento melhor e alcançou a 62ª e 37ª colocações. No entanto, na quarta prova, ficou apenas na 91ª posição, e se distanciou na classificação geral, estando com cerca de 19 minutos atrás da líder nas somatórias dos tempos.