Toldo faz campanha invicta na poule e avança em Hong Kong

Depois de Mariana Pistoia, mais um esgrimista brasileiro avançou ao quadro principal da Copa do Mundo de Hong Kong de florete. Guilherme Toldo fez uma campanha arrasadora nas poules, com seis vitórias em seis jogos, e se classificou de forma direta para a chave principal da competição, sem precisar disputar o mata-mata preliminar, na madrugada desta quinta-feira (02).

Número 29 do mundo, Guilherme Toldo ganhou todos os combates que fez na fase inicial: ele superou o neozelandês Leon Cui (5 a 0), o japonês Shoren Nayashi (5 a 3), o italiano Frederico Pistorio (5 a 4), o estadunidense Chase Emmer (5 a 3), o sul-coreano Kim Minseo (5 a 1) e o honconguês Cho Chung Yat Austen (5 a 3). Com isso, ficou em primeiro lugar no grupo, com saldo de +16.

Toldo teve a 11ª melhor campanha entre os 181 atletas que participaram das poules e, dessa forma, avançou de forma direta ao quadro principal. O brasileiro está ranqueado com o 27º melhor atleta entre os 64 participantes do mata-mata. Ele enfrentará o polonês Leszek Rajski (38º) na primeira rodada do torneio, nesta sexta-feira (02), às 02h (horário de Brasília).