Santo André vence o Ponta Grossa e entra no G-4 da LBF

Visitante indigesto! Em partida válida pela temporada regular da Liga de Basquete Feminino (LBF), o AD Santo André derrotou o Ponta Grossa por 85 a 79 e conquistou sua oitava vitória na competição. Além disso, com o resultado, o time paulista entrou no G-4 da classificação geral do torneio.

A principal pontuadora do Santo André foi a capitã Tássia Carcavalli. A ala-armadora de 31 anos terminou com 31 pontos marcados, além de oito rebotes, cinco assistências e dois roubos de bola. Do lado do Ponta Grossa, destaque para a armadora Julia Letty, autora de 25 pontos, três rebotes e uma assistência. As paulistas retornam à LBF já no próximo sábado (4), às 18h, para encarar o Blumenau. O time paranaense entra em quadra na terça-feira (7), às 19h30, onde enfrentará o São José.

O jogo

Depois de um início equilibrado de partida, o Santo André conseguiu abrir cinco pontos de vantagem com uma bola de longa distância da ala Yasmim Gonçalves. Depois, o Ponta Grossa até virou o confronto, ,as viu as paulistas retomarem a ponta no final do primeiro quarto. O bom momento do time visitante se manteve na parcial seguinte, onde chegou a colocar mais de 10 pontos de frente sobre o adversário. Porém, as paranaenses se recuperaram e diminuíram a desvantagem para apenas três antes do intervalo.