Orlando Luz e Evan King despacham favoritos em Cagliari

Na manhã desta quinta-feira (2), aconteceu a primeira rodada das duplas do Challenger de Cagliari, na Itália. O brasileiro Orlando Luz foi à quadra ao lado do estadunidense Evan King e enfrentou a dupla Julian Cash, da Grã-Bretanha, e Robert Galloway, dos Estados Unidos. Os adversários eram os cabeças de chave número 1 do torneio, mas não foram páreos diante da equipe de Orlando que venceu o duelo por 2 a 0, com parciais de 7-6 e 7-5.

O jogo

Valendo vaga às quartas de final, Luz e King começaram quentes na partida e logo no primeiro game conseguiram quebrar o saque dos oponentes. Consistente, a dupla do brasileiro ainda teve uma oportunidade de vencer o serviço adversário no quinto game, mas viram Cash e Galloway salvarem o ponto. Na sequência, os favoritos em Cagliari devolveram uma quebra e empataram a partida. As duas duplas, então, confirmaram seus serviços e forçaram a disputa para o tie-break. Lá, Orlando Luz e Evan King saíram atrás em 3-1, mas não permitiram mais nenhum ponto dos rivais e venceram por 7 a 3.

Se a primeira parcial foi bastante equilibrada, a segunda foi ainda mais acirrada. As duas equipes não deram chances de quebra em nenhum dos dez primeiros games. A partida se encaminhava para mais uma disputa de tie-break, mas Luz e King conseguiram aproveitar a primeira oportunidade de quebra no décimo primeiro e abriram 6-5 no placar. Assim, eles sacaram para fechar a partida e definiram a vitória por 2 a 0.