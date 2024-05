O lado romântico, pai e sommelier de Fernando Possenti

"A gente nunca tinha se cruzado antes no CT. A primeira vez que a vi foi em Tóquio, ela me veio dar parabéns pela Ana Marcela, eu dei parabéns pela Rebeca", disse Fernando que também gosta de surpreender a amada, conseguindo até fazer um buquê de rosas chegar em Juliana no meio de um treinamento da seleção de ginástica artística no interior da França.

"É um amor para vida. Uma pessoa incrível e que reflete diretamente tudo o que vocês vêm acompanhando porque eu me sinto uma pessoa melhor a cada dia por estar ao lado dela. É impressionante como ela consegue me centrar e me fazer uma ser humano melhor", diz Possenti sobre a amada. "Ela é a pessoa mais importante da minha vida", completou.

O paizão

Fernando Possenti tem duas filhas de um relacionamento anterior: Aléxia e Adele. Mas com o trabalho e a distância, o treinador não consegue passar tanto tempo junto com elas. "Eu queria ter mais tempo para elas. É muito bom estar com elas. Eu sou um pai orgulhoso. Morro de orgulho dessas duas. São ser-humaninhos extraordinários" afirmou o papai durante o Sem Limites.

"Se você consegue deixar um legado para os atletas, que dirá para elas. É incrível você ver algumas atitudes delas. Porque você como pai acaba servindo de exemplo, então aos poucos alguns trejeitos, falas, atitudes passam a ser os mesmos"

Bom de taça

Fora do esporte, o vinho é outra paixão de Fernando Possenti. O treinador revelou no Sem Limites que é sommelier formado, após fazer um curso em São Paulo alguns anos atrás. "Eu brinco que se não der certo como formador eu tenho uma profissão pelo menos. Sou apaixonado por vinho. Gosto de degustar, entender, visitar vinícola. O vinho chega num ponto de detalhamento, que é quase como no esporte de alto rendimento", afirmou.