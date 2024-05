O Globo diz que FIBA notificou Liga Nacional por manipulação

Jogos do Novo Basquete Brasil (NBB) estão sob suspeita de resultados manipulados. Nesta quinta-feira (2), o jornal O Globo, através do blog do Ancelmo Gois, trouxe a informação de que a Federação Internacional de Basquete (FIBA) notificou a Liga Nacional de Basquete (LNB), que organiza o campeonato, sobre o assunto.

A grande questão sobre o tema é que as competições organizadas pela LNB não possuem mais a chancela da Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Ainda segundo apuração do blog do Ancelmo Gois, os jogadores envolvidos na denúncia não estão devidamente registrados no sistema federativo. Inclusive, a matéria diz que um dos atletas envolvidos é estrangeiro e precisava de um visto de trabalho para permanecer no Brasil. Contudo, ele precisou se transferir para o México antes mesmo das apurações sobre o caso. Além disso, o blog ainda aponta que a CBB vai encaminhar o caso para a Polícia Federal e Ministério Público.