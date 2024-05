Montpellier toma virada e é eliminado da Champions

Na partida de ida, realizada na França, o Montpellier dominou as ações e contou com quatro gols de Bryan Monte para vencer por 39 a 30. Contudo, as coisas mudaram no duelo realizado na Alemanha nesta quinta-feira. O time Alemão foi quem teve superioridade e dissolveu a vantagem de 9 gols em quase 60 minutos para se classificar com 61 a 60 no agregado.

Inclusive, o gol da classificação do Kiel veio aos 57 minutos de jogo ou 27 minutos do segundo tempo. Eric Johansson, artilheiro do confronto com 8 gols, acertou um lindo arremate de fora para fazer 31 a 21. Apesar disso, o herói do jogo ficou debaixo das traves. O goleiro Tomas Mrkva teve participação decisiva na partida, principalmente nos 3 minutos finais quando fez 3 defesas para garantir a vantagem. Ele terminou com 12 no total, defendendo 41,38% dos chutes recebidos.