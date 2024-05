Mata-mata definido no Regional Sudeste 1 de Goalball

O Campeonato Regional Sudeste 1 de goalball chega à sua fase final nesta sexta-feira (3). Na parte da manhã acontecem as quartas de final da chave masculina, enquanto as semifinais das duas categorias no período da tarde. Tais jogos vão definir quem jogará pelo título nas finais marcadas para o sábado (4).

A rodada final da fase de grupos, disputada nesta quinta-feira (2), confirmou os cruzamentos das semifinais entre as mulheres. No Grupo A, o IBC-RJ (Instituto Benjamin Constant) levou a melhor no confronto direto diante do Ivos-ES (Instituto Vila Olímpica Social): 11 a 6. Na chave B, a Adevibel-MG (Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte) bateu a Apae Leopoldina-MG (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Leopoldina): 11 a 3. Diferentemente do feminino, o formato de disputa da chave masculina é dividido em três grupos. As equipes de cada chave jogam entre si e os oito melhores na classificação geral avançam para as quartas de final. Nesta quinta-feira aconteceram os seis últimos jogos da primeira fase.