Karue Sell e Daniel Dutra vão às quartas de final em Porto Alegre

No início do dia, o brasileiro Karue Sell conquistou mais uma vitória em Porto Alegre. Nas oitavas de final da chave de simples, ele derrotou o compatriota Pedro Boscardin pelo placar de 2 a 0 (6/3 e 6/0) e seguiu adiante para as quartas do torneio. Radicado nos Estados Unidos e com o objetivo de se tornar tenista profissional aos 30 anos, o catarinense já havia eliminado o cabeça de chave número um do campeonato na primeira rodada. Agora, Karue irá encarar o argentino Facundo Mena, 406º colocado do ranking da ATP.

Mais tarde, foi a vez do paulista Daniel Dutra Silva entrar em quadra. Ele enfrentou o argentino Gonzalo Villanueva, algoz do jovem brasileiro Guto Miguel na partida de estreia. Em confronto de pouco mais de uma hora e 20 minutos de duração, Daniel triunfou no placar final de 2 a 0 (6/1 e 6/3). Na fase seguinte do Challenger de Porto Alegre, ele jogará contra Guido Justo, também da Argentina.