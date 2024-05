Giulia Takahashi desperdiça match point e cai no Saudi Smash

Giulia Takahashi perdeu para a sérvia Sabina Surjan por 3 sets a 2 (7/11, 11/8, 13/15, 14/12 e 11/4), nesta quinta-feira (02), e caiu na segunda rodada do Saudi Smash de tênis de mesa, em Jedá, na Arábia Saudita. A brasileira fez um bom jogo e chegou a ter match point no quarto set, mas desperdiçou e tomou a virada. Eric Jouti também entrou em ação e acabou derrotado na disputa masculina.

Como foi o jogo

Giulia entrou favorita no duelo por conta do ranqueamento. Ela é a 86ª colocada do ranking mundial, enquanto Sabina é a a número 150 do mundo. No entanto, a partida foi bem acirrada. A brasileira começou melhor e saiu na frente, vencendo o primeiro set por 11/7. A partida segunda parcial, a sérvia cresceu e conseguiu aplicar bons golpes, o que fez com que vencesse o set por 11/8.

O terceiro set foi bem equilibrado, em que as duas tenistas trocaram pontos desde o início. Giulia conseguiu abrir vantagem no final e chegou a ter 10/8. No entanto, desperdiçou cinco set points até conseguir fechar em 15/13 e se colocar em vantagem outra vez. Na quarta parcial, a brasileira teve 9/6, mas tomou quatro pontos seguidos e tomou a virada. Ela chegou a ter match point em 11/10, mas desperdiçou e perdeu por 14/12.