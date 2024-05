Garantidos em Paris, André e George buscam pontos no ranking

Já competindo pela fase de grupos do Elite 16, André e George venceram os americanos Partain e Benesh por 2 sets a 0. Buscando melhorar os pontos no ranking mundial, a dupla segue participando das demais etapas do Elite 16. "Vamos tentar melhor nossa posição do ranking, uma vez que isso interfere no nosso cruzamento lá na Olimpíada. Então quanto melhor rankiado a gente estiver, mais tranquilo vamos ficar. E também precisamos seguir jogando para termos ritmo, já temos alguns campings planejados com outras equipes do circuito mundial", confirmou os poucos detalhes George. "A gente sabe que faz muita diferença o posicionamento do ranking olímpico para os cruzamentos. Claro que isso pode não dizer nada, pode jogar com qualquer time. Mas é um objetivo que traçamos, melhorar nosso ranking olímpico. Assim, vamos jogar todas as etapas do circuito, já pensando em se preparar melhor para a Olimpíada, finalizou André.

Agenda de André e George em Brasília

A dupla segue na etapa do Elite 16 em Brasília e já tem jogos confirmados para ainda nesta quinta e sexta-feiras, ambos às 19h. Caso a dupla avance de fase, jogam oitavas e Quartas de final no sábado, enquanto a semi, disputa de terceiro colocado e final serão no domingo.